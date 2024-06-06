"رونالدو في الصدارة".. قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ اليورو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تفصلنا أيام قليلة عن انطلاق النسخة رقم 17 من بطولة أمم أوروبا، والتي من المقرر إقامتها في ألمانيا خلال العام الجاري 2024.

وتنطلق بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" بداية من 14 يونيو الجاري بألمانيا، وتستمر حتى 14 يوليو المقبل.

ويحتل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة برصيد 14 هدفاً.

وجاءت قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلاً في تاريخ اليورو كالتالي

كريستيانو رونالدو.. "البرتغال".. 14 هدفاً.

ميشيل بلاتيني.. "فرنسا".. 9 أهداف.

آلان شيرر.. "إنجلترا".. 7 أهداف.

أنطوان جريزمان.. "فرنسا".. 7 أهداف.

فان نيستلروي.. "هولندا".. 6 أهداف.

باتريك كلويفرت.. "هولندا".. 6 أهداف.

واين روني.. "إنجلترا".. 6 أهداف.

تيري هنري.. "فرنسا".. 6 أهداف.

إبراهيموفيتش.. "السويد".. 6 أهداف.

نونو جوميز.. "البرتغال".. 6 أهداف.

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