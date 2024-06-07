الامارات | صدمة لجمهور برشلونة قبل يورو 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استبعد لويس دي لا فوينتي، المدير الفني للمنتخب الإسباني لكرة القدم، باو كوبارسي وأليكس جارسيا وماركوس يورنتي من قائمة الفريق النهائية التي تضم 26 لاعبا للمشاركة في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) التي تنطلق في ألمانيا يوم الجمعة المقبل.

وجاء استبعاد كوبارسي (17 عاما) من القائمة المبدئية بمثابة مفاجئة، خاصة وأنه يلعب بشكل أساسي في برشلونة.

وفي الوقت نفسه، تم اختيار فيرمين لوبيز على حساب يورنتي، لاعب أتلتيكو مدريد، وجارسيا، لاعب جيرونا.

وتضم التشكيلة النهائية للمنتخب الإسباني أيضا لامين يامال (16 عاماً) لاعب برشلونة، بينما يتواجد من ريال مدريد، الفائز بدوري أبطال، ناتشو وداني كارفاخال وخوسيلو.

وتم إعلان الأسماء في مقطع فيديو، من قبل عائلات اللاعبين ورافاييل نادال، لاعب التنس العالمي.

ويخوض المنتخب الإسباني مباراة ودية أخيرة غدا السبت أمام إيرلندا الشمالية.

ويتوجه المنتخب الإسباني، الفائز باللقب ثلاث مرات، إلى ألمانيا يوم الاثنين، حيث سيواجه في دور المجموعات كل من إيطاليا وكرواتيا وألبانيا.