"لا يكتفي بالتسجيل".. أرقام تاريخية تنتظر رونالدو من حيث صناعة الأهداف في بطولة اليورو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تفصلنا أيام قليلة، عن انطلاق بطولة أمم أوروبا 2024 بألمانيا، في نسختها رقم 17.

وتلعب بطولة أمم أوروبا في ألمانيا، بمشاركة 24 منتخباً، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري، حتى 14 من يوليو المقبل.

وتشهد البطولة مشاركة العديد من نجوم كرة القدم الأوروبية، رفقة منتخبات بلادهم، وعلى رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يسعى لتحطيم العديد من الأرقام القياسية خلال هذه النسخة من البطولة.

ويعد النجم البرتغالي هو الهداف التاريخي لليورو، برصيد 14 هدفاً أحرزهما في 25 مباراة خاضهم في البطولة.

ويحتاج رونالدو إلى صناعة هدفين فقط في البطولة، لمعادلة الرقم القياسي للنجم التشيكي كارل بوبورسكي، كأكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ البطولة برصيد 8 تمريرات حاسمة، وبفارق تمريرتين فقط عن كريستيانو رونالدو صاحب المركز الثاني.

ويمكن للنجم البرتغالي، الانفراد بقائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الأدوار الإقصائية ببطولة أمم أوروبا، حال تمكن من صناعة أي هدف خلال الأدوار الاقصائية في النسخة المقبلة من اليورو، حال تخطى المنتخب البرتغالي دور المجموعات.

ويتشارك النجم البرتغالي صدارة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الأدوار الإقصائية لليورو، مع كلا من، راينر بونهوف "ألمانيا الغربية"، ماركو فان باستن "هولندا"، تشافي هيرنانديز "إسبانيا"، كارل بوبورسكي "التشيك"، سيسك فابريجاس "إسبانيا"، برصيد 3 تمريرات حاسمة لكلا منهما.

وحال تمكن رونالدو من صناعة أي هدف في النسخة الحالية من البطولة، سيصبح أول لاعب في التاريخ، يصنع أهداف في 4 نسخ مختلفة من البطولة، أعوام 2004 و2008 و2016.

كما يمكن أن يصبح رونالدو بعمر 39 عاماً أكبر اللاعبين سناً صناعة للأهداف في تاريخ البطولة، في حال تمكن من صناعة أي هدف في النسخة الحالية، حيث يعد الهولندي أرنولد موهرت أكبر لاعب صناعة للأهداف في تاريخ اليورو، بصناعته هدف لمنتخب بلاده أمام الاتحاد السوفيتي في نسخة عام 1988، بعمر 37 عاماً و23 يوماً.

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