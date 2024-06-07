إعادة جدولة نزال تايسون وبول إلى 15 نوفمبر

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس: يعود أسطورة الملاكمة السابق الأميركي مايك تايسون إلى الحلبات لمواجهة صانع المحتوى على يوتيوب جايك بول في نزال تمت اعادة جدولته إلى 15 تشرين الثاني (نوفمبر) بعدما تأجل من تموز (يوليو) بسبب مشاكل صحيّة واجهها بطل العالم السابق في الوزن الثقيل.

وأعلن المروجون الجمعة أن موقع النزال الذي كان حُدد بداية في 20 تموز (يوليو)، لم يتبدّل وهو ملعب "إيه تي أند تي" في أرلينغتون بولاية تكساس، موطن فريق دالاس كاوبويز لكرة القدم الأميركية وستنقله منصّة البث التدفقي نتفليكس لـ270 مليون مشترك.

وأشار بول إلى الموعد الجديد في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) برسالة جاء فيها "تاريخ جديد، المكان نفسه، المصير نفسه".

واحتاج تايسون الذي سيبلغ 58 عاماً في 30 حزيران (يونيو) الحالي إلى تدخّل طبي على متن رحلة جويّة بين ميامي ولوس أنجليس الشهر الماضي، بعدما اشتكى من غثيان ودوار، وذلك قبل أقل من شهرين من نزاله المرتقب مع بول في تكساس.

وقال منظمو النزال إن تايسون عانى من "تفاقم القرحة" وأوصاه الأطباء بتقليل التدريب لعدة أسابيع، مما فرض التأجيل.

عودة التمارين

وقال تايسون "على الرغم من اضطرارنا إلى تأجيل النزال، إلا أنني سأستأنف التدريب قريباً".

وتابع "أنا ممتن للفريق الطبي الذي عالجني وجميع الأطراف للعمل بجد للعثور على أفضل موعد لإعادة الجدولة".

وأضاف "بينما لدينا موعد جديد، ستكون النتيجة هي نفسها بغض النظر عن موعد نزالنا. سأفوز على جايك بول بالضربة القاضية".

وأكد تايسون أنه حاضر "بنسبة 100 بالمئة" رغم الوعكة الصحيّة التي ألمت به، مشدداً على انه سيكون بحالة ممتازة عندما يلاقي بول "أريد أن أشكر جماهيري في جميع انحاء العالم لدعمهم وتفهّمهم خلال هذا الوقت".

تابع "جسدي في حالة عامة أفضل من التسعينيات وسأعود قريباً إلى تماريني الكاملة".

وكان تايسون قال منتصف أيار (مايو) إن خوضه النزال جاء "من دون تفكير"، متجاهلاً الانتقادات التي اعتبرت أنه تقدّم في السن للعودة مجدداً.

وأصرّ الملاكم الذي أرعب منافسيه في فئة الوزن الثقيل في حقبتي الثمانينات والتسعينات باعتباره "أسوأ رجل في العالم" على أنه ليس لديه أي تحفظات بشأن ارتداء قفازاته مرة أخرى، بعد قرابة عقدين من آخر نزال احترافي له في عام 2005 حين خسر أمام الايرلندي كيفن ماكبرايد.

وسيواجه تايسون بول الذي يصغره 31 عاماً في نزال احترافي من ثماني جولات مدة كل منها دقيقتين وافقت عليها سلطات الملاكمة في تكساس.