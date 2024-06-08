ملف الخليج 365.. إصابة ثنائي الزمالك.. وخسارة الأهلي أمام الاتحاد بنهائي السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شهد يوم الجمعة عدد من الأحداث الرياضية المهمة ونعرض لكم هنا في هذه الروابط تفاصيل هذه الأحداث:

النصر يزيح الأهلي من المقدمة والريال الأول عالمياً.. الأندية الأكثر متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي

أعلن المركز الدولي للدراسات الرياضية "Cies"، عن قائمة الأندية الأكثر متابعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"لا يكتفي بالتسجيل".. أرقام تاريخية تنتظر رونالدو من حيث صناعة الأهداف في بطولة اليورو

وتشهد البطولة مشاركة العديد من نجوم كرة القدم الأوروبية، رفقة منتخبات بلادهم، وعلى رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يسعى لتحطيم العديد من الأرقام القياسية خلال هذه النسخة من البطولة، للاطلاع عليها.. اضغط هنا

الاتحاد يحسم المباراة الأولى بالنهائي بالفوز على الأهلي بدوري السلة

حسم فريق الاتحاد المباراة الأولى من نهائي دوري السوبر لكرة السلة بنظام (Best Of 5) بالفوز على الأهلي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"سيخضع لمزيد من الفحوصات".. الأهلي يُعلن التشخيص المبدئي لإصابة وسام أبو علي

أعلن طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أحمد جاب الله، التشخيص المبدئي لإصابة وسام أبو علي لاعب الفريق خلال مشاركته مع منتخب فلسطين، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

من هو محمود الشناوي حارس مرمى الزمالك في ودية البنك الأهلي؟

دفع المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك، جوزيه جوميز، بالحارس الشاب محمود أشرف "الشناوي" ليكون أساسيًا خلال الودية التي يخوضونها مساء اليوم الجمعة أمام نظيره البنك الأهلي تحضيرًا؛ لاستئناف المنافسات، للتعرف عليه.. اضغط هنا

ناشيء الزمالك يتعادل للفريق أمام البنك الأهلي وديا

وانتهت مباراة الزمالك والبنك الأهلي التي أقيمت اليوم الجمعة، ضمن المواجهات الودية استعدادا لاستئناف الدوري المصري الممتاز، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

طبيب الزمالك يعلن طبيعة إصابة ثنائي الفريق في ودية البنك الأهلي

أعلن رئيس الجهاز الطبي بفريق الزمالك، محمد أسامة، طبيعة إصابة مدافع ناديه مصطفى الزناري وجناح الفريق محمد عاطف خلال ودية البنك الأهلي، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

كيف علق زيدان على انتقال مبابي إلى ريال مدريد؟

أبدى مدرب ريال مدريد الأسبق، زين الدين زيدان، رأيه في صفقة انتقال المهاجم الفرنسي كيليان مبابي إلى النادي الملكي، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

"القصة مازالت مستمرة".. ليستر سيتي يعلن تمديد عقد فاردي.. واللاعب يُعلق

أعلن نادي ليستر سيتي تمديد عقد مهاجمه المخضرم جايمي فاردي لمدة موسم آخر ليستمر حتى نهاية موسم 2024/2025، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

مصدر يكشف لمصراوي حقيقة العرض القطري لـ "هدف الأهلي"

تحدث مصدر عن حقيقة العرض الذي وصل من نادي الغرافة القطري للاتحاد السكندري لضم مهاجمه مابولولو خلال فترة الانتقالات الصيفية، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

ميسي يقود المنتخب الأولمبي للفوز وديًا على كوت ديفوار (فيديو)

قاد مصطفى سعد "ميسي" المنتخب الوطني الأولمبي للفوز بهدف نظيف على نظيره كوت ديفوار خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، لمزيد التفاصيل.. اضغط هنا



المنتخب المغربي يفوز بثنائية على زامبيا ويعزز صدارة مجموعته

فاز منتخب المغرب بهدفين مقابل هدف على نظيره زامبيا خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، لمزيد من التفاصيل.. اضغط