رونالدو vs مودريتش.. موعد مباراة البرتغال وكرواتيا اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب البرتغال لمواجهة من العيار الثقيل، وذلك حين يخوض على أرضه ووسط جماهيره مباراة ودية ذات طابع رسمي أمام منتخب كرواتيا احد أفضل منتخبات العالم في السنوات الأخيرة، والتي تجمعهما ضمن استعدادات الثنائي لكأس أمم أوروبا 2024، والتي ستقام في ألمانيا بدايةً من شهر يونيو الجاري.

وأوقعت قرعة أمم أوروبا 2024 المنتخب البرتغالي في مجموعة تبدو في المتناول، تضم تركيا والتشيك وجورجيا، أما زملاء لوكا مودريتش، فتنتظرهم مجموعة قوية بوجود الثنائي إيطاليا وإسبانيا بجانب العنيد ألبانيا.

موعد مباراة البرتغال وكرواتيا الودية اليوم

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة البرتغال وكرواتيا مساء اليوم السبت 8 يونيو 2024، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، و والتاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

وتذاع مباراة البرتغال وكرواتيا الودية عبر قناة beIN Sports HD 1 المشفرة.

رونالدو وجهًا لوجه أمام مودريتش

يسعي منتخب البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو للفوز وديًا على منتخب كرواتيا ليكون دفعة تحضيرية جيدة لدور المجموعات بالبطولة، وخاصة أن رفاق الأسطورة كريستيانو رونالدو يرغبون في جلب لقب دولي جديد له قبل اعتزال، حيث يخوض الدون اليورو الأخير في مسيرته الكروية قبل الاعتزال.

على الجانب الآخر، يسعى منتخب كرواتيا صاحب الطموحات المرتفعة والمفاجآت المستمرة في البطولات الكبرى من أجل التحضير بشكل جيد لبطولة اليورو والمنافسة على اللقب بقيادة الأسطورة لوكا مودريتش الذي يلعب أخر بطولة دولية له قبل الاعتزال مع نهاية الموسم المقبل على الأرجح.