الامارات | الاتحاد الألماني يشيد بدعم ناجلسمان لحارس مرمى المنتخب مانويل نوير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رحب المسؤولون في الاتحاد الألماني لكرة القدم، بالدعم غير المشروط من جانب المدرب يوليان ناجلسمان، لحارس مرمى الفريق مانويل نوير، وذلك رغم ارتكابه بعض الأخطاء مؤخرا.

وقال رودي فولر، مدير المنتخب الألماني الأول في تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية: «مانويل يتمتع بكامل دعمنا وثقتنا».

كان ناجلسمان قد صرح إن نوير سيكون الخيار الأول للفريق في كأس أمم أوروبا 2024 في مارس الماضي، وواصل ثقته في حامل لقب كأس العالم مع المنتخب سابقا، وذلك رغم الخطأ الذي تسبب في تقدم منتخب اليونان بهدف في المباراة التي فاز بها المنتخب الألماني 2-1 يوم الجمعة الماضي.

ولم يكن نوير،حارس بايرن ميونخ، في أفضل حالاته في المباريات الأخيرة الأمر الذي تسبب في جدل كبير، خاصة مع وجود مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة الإسباني.

وقال أندرياس ريتيج، المدير الإداري بالاتحاد الألماني للعبة في تصريحات لقناة «سبورت 1»، إن ناجلسمان تعامل بالطريقة الصحيحة مع الأمر، داخل وخارج الملعب.

وأضاف ريتيج عن نوير: «إنه في حالة جيدة، وهو الحارس الأساسي على الأقل بالنسبة لنا جميعا».

وتابع: «الجميع يتطلع إليه، وليس فقط بسبب طوله، ولكن للأداء والإضافة الذي يقدمها وهي كافية».