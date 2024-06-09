الامارات | الدراج الألماني أولريتش يعترف بتعاطيه المنشطات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الألماني يان أولريتش البطل السابق لسباق فرنسا الدولي للدراجات (تور دو فرانس) مرة أخرى أنه تعاطى المنشطات خلال مسيرته، مشيرا إلى أنه أمر مقبول ومنتشر في الرياضة.

وأنهى أولريتش مسيرته في 2006 بعد طرده من فريق تي موبايل عقب تورطه في فضيحة المنشطات الشهيرة التي كان بطلها الرئيسي الطبيب الإسباني إيوفيميانو فوينتيس.

ولم يكشف أولريتش أبدا عن تورطه في تعاطي المنشطات، قبل نوفمبر الماضي، حيث ظل يؤكد قبلها على مدار الأعوام «لم أخن أي شخص أبدا».

لكن أولريتش قال في تصريحات لمحطة «زد دي اف» الألمانية مساء أمس السبت «في النهاية قمت بالغش، نعم لم يكن صحيحا ما قمنا به».

وأشار أولريتش (50 عاما) أنه كان ساذحا في البداية وكان له وجهة نظر مختلفة بشأن تلك الممارسات، مؤكدا أن مسؤولي فريقه السابق أخبروه بأن المنشطات جزء من الرياضة حول العالم.

وأوضح أولريتش «منذ ذلك الحين، من الطبيعي أن تفكر في الأمر، ومن الطبيعي أن تتطلع للحصول على نفس الأسلحة، لا تريد أن تأتي إلى ساحة تبادل إطلاق النار بسكين، فهذه هي الطريقة التي تسير بها الأمور».

وختم بالقول «أنت تريد الاستمرار في إظهار موهبتك، لقد اعتقدت أن ذلك جزء من كونك محترفًا ثم وافقت على ذلك».