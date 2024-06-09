منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة غينيا بيساو

ياسر رشاد - القاهرة - اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن المدير الفني ، تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب غينيا بيساو في الساعة السابعة مساء غد الاثنين بتوقيت القاهرة ضمن مباريات الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ .

شهد مران منتخب مصر التدريب على بعض الجمل الفنية والتسديد على المرمي و تقسيمة ، تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب .

حضر مران المنتخب الأستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة و الأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة .

و أسفر الأجتماع الفني الذي أقيم اليوم الأحد والخاص بمباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو المقرر لها السابعة - بتوقيت القاهرة - مساء غداً الإثنين ، عن ارتداء منتخب مصر القميص الأبيض و الشورت الأسود و الجورب الأبيض ، على أن يرتدي الحارس الطاقم الأخضر ، بينما يرتدي منتخب غينيا بيساو الطاقم الأحمر بالكامل .

حضر الإجتماع الفني لمباراة منتخب مصر و غينيا بيساو ، وليد بدر مدير إداري منتخب مصر و مينا سامح إداري المنتخب و عبدالله سيد مسئول المهمات .

إلغاء المؤتمر الصحفي قبل مباراة مصر وغينيا بيساو

وتقرر في الاجتماع الفني لمباراة مصر و غينيا بيساو عدم إقامة مؤتمر صحفي قبل المباراة المقرر لها السابعة مساء غد الإثنين في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦ ، بناء على قرار منسق المباراة والذي أخطر به الجانب المصري خلال الاجتماع الفني .