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الامارات | "دبي لأصحاب الهمم" بطل دوري سلة الكراسي المتحركة 3×3

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز نادي دبي لأصحاب الهمم أمس الأحد بلقب النسخة الأولى من دوري كرة السلة على الكراسي المتحركة 3×3 بعد فوزه على نادي الثقة بنتيجة 11-2 بعد مواجهة سيطر على مجرياتها الفريق الفائز، وأدارها الحكم سالم الزعابي بمعاونة الحكم محمود السيّد.

وعقب انتهاء اللقاء قام الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية ذيبان المهيري بتسليم كأس البطولة الأولى للبطولة للاعبي نادي دبي لأصحاب الهمم .

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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