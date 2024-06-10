أول تعليق من حسام حسن عقب التعادل مع غينيا بيساو

علق حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الأول، على تعادل الفراعنة، اليوم الإثنين، مع نظيره غينيا بيساو ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وقال حسام حسن في تصريحات تليفزيونية عبر قناة “أون تايم سبورت”:” لا التفت لكل من شكك وقلل من الجهاز الفني للمنتخب ولن استمع لهم”.

وتابع: ” فيه بعض الأشخاص خايفين أن المنتخب يفشل، سأبذل قصارى جهدي من أجل المشجعين المخلصين فقط”.

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وأردف:” هب تقول لي متى تأهلنا لـ كأس العالم؟، ومتى فزنا بكأس الأمم الأفريقية؟، نحن لا نواجه أنفسنا بالحقيقة، كنت في قمة السعادة بالأداء حتى قبل التعادل “.

وتعادل منتخب مصر أمام نظيره غينيا بيساو، بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية لـ كأس العالم 2026.