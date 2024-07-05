موعد مباراة الأرجنتين ضد الإكوادور في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة نظيره الإكوادور، على ملعب “إن آر جاي” ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024، التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت قد تأهلت الأرجنتين على رأس المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، أما الإكوادور حسمت التأهل كوصيف للمجموعة الثانية برصيد 4 نقاط.

وهناك شكوك حول لحاق ميسي بسبب إصابته في العضلة المستقيمة الفخذية في ساقه اليمنى، وغاب عن المشاركة في المباراة الماضية بين الأرجنتني وبيرو.

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وأوضح سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتني خلال المؤتمر، وقال حول جاهزية ميسي وقال:”سنتخذ القرار بعد ساعات، بالأمس كانت لدينا أخبار جيدة”.

وتابع: “سنحاول أن يكون ليونيل ميسي جاهزًا لمباراة الإكوادور، ثم، وإذا لم يتمكن من ذلك فسنبحث عن الأفضل للفريق، اليوم سأتحدث معه”.

موعد مباراة الأرجنتين والإكوادور في كوبا أمريكا 2024

تقام المباراة فجر الجمعة الموافق 5 يوليو، في تمام الرابعة فجرًا بتوقيت مصر ومكة المكرمة.

وتقام البطولة للمرة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة منتخبات قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية معًا وتبدأ من وتستمر حتى 14 يوليو المقبل.