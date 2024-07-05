موقف كوكا من مباراة الاهلي ضد بيراميدز بعد انضمامه لمنتخب مصر الأولمبي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موقف أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، من خوض مباراة فريقه ضد بيراميدز في الدوري الممتاز.

وكان الاهلي وافق على انضمام أحمد نبيل كوكا إلى معسكر منتخب مصر الأولمبي الذي سينطلق غدًا، استعدادًا لخوض أولمبياد باريس.

وقال أحمد شوبير خلال برنامج ملعب” أون تايم “: ” هناك مفاجأة، فقد تم الاتفاق على خروج أحمد نبيل كوكا من معسكر المنتخب من أجل خوض مباراة بيراميدز”.

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وتابع:” وأيضًا إبراهيم عادل لاعب بيراميدز والذي سيخرج من المعسكر من أجل المشاركة لمواجهة النادي الاهلي أيضًا”.

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره بيراميدز يوم 12 يوليو الجاري، ثم يوم 22 من الشهر ذاته، في مباراتان تلعب دورًا كبيرًا في حسم لقب الدوري المصري.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 65 نقطة بعد خوض 26 لقاءً في مسابقة الدوري، بفارق 14 نقطة عن الاهلي، الذي يتواجد في الوصافة برصيد 54 نقطة من 22 مباراة.