الحارس مارتينيز على رادار النصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتجه نادي النصر نحو إحداث ثورة شاملة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم الذي يقوده النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ، استعدادا للموسم المقبل الذي يشهد مشاركة الأصفر في مسابقات دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي، فضلا عن انطلاق النسخة الأولى من بطولة دوري النخبة الآسيوية.

وأفاد الإعلامي الرياضي هيرنان كاستيلو بأن النصر يريد إعادة تشكيل الفريق بعدد من الصفقات المهمة، وأحدها هو الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى أستون فيلا، والذي يرتبط بعقد مع ناديه الإنجليزي حتى يونيو 2027.

ولعب إيميليانو مارتينيز (31 عاما)، دورا بارزا في قيادة منتخب الأرجنتين للتتويج بلقب كأس العالم (فيفا قطر 2022)، وتوج بجائزة أفضل حارس مرمى في البطولة، فيما خاض اللاعب 47 مباراة مع أستون فيلا، خلال موسم 2023-2024، وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 15 مباراة، بينما استقبل 61 هدفا.

من ناحية أخرى أوضح الإعلامي نيكولو شيرا، أن النصر أبدى اهتماما بضم الحارس البولندي تشيزني، من صفوف يوفنتوس الإيطالي، بعقد حتى 2026، براتب قدره 15 مليون يورو سنويا، ورغم قرار إدارة (البيانكونيري) بمنح الضوء الأخضر لبيع الحارس، إلا أنه غير مهتم بالعرض حتى الآن، وفق ما ذكره الصحفي.

وأنهى النصر موسم 2023-2024 في وصافة جدول دوري روشن السعودي، برصيد 82 نقطة من 34 مباراة، مبتعدا بفارق 14 نقطة عن الهلال المتوج باللقب، فيما خسر النصر لقب كأس خادم الحرمين الشريفين أمام غريمه التقليدي بركلات الترجيح، بعد نهائي مثير على ملعب الجوهرة المشعة، انتهى بالتعادل (1-1)، في الوقتين الأصلي والإضافي.

الحارس إيميليانو مارتينيز: