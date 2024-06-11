النصر السعودي يقترب من توقيع زميل رونالدو القديم ‏

ياسر رشاد - القاهرة - يقترب نادي النصر السعودي من إبرام التعاقد مع الحارس البولندي المخضرم تشيزني حارس مرمى يوفنتوس، وهو الزميل السابق للدون كريستيانو رونالدو.

ويأتي ذلك في إطار سعي الدوري السعودي لضم أبرز نجوم كرة القدم حول العالم.

وأشار تقرير لموقع فوتبول إيطاليا إلى أن تشيزني وافق على البنود الشخصية الخاصة بعقده المقترح مع نادي النصر.

وذكر التقرير أن يوفنتوس يرغب بشكلٍ مُلح في التعاقد مع حارس شاب جديد ليكون بدلاً عن الحارس البولندي المُخضرم.

وسيكون الحارس مايكل دي جريجوريو حارس مرمى مونزا هو الأوفر حظاً لسد الفراغ الذي سيتركه رحيل تشيزني.

وأكدت مصادر مقربة من تشيزني أنه وافق شفهياً على بنود التعاقد لمدة عامين مع النصر، وستُكلف الصفقة حوالي 19 مليون يورو في الموسم.

وستشهد الفترة المقبلة تكثيفاً للمُفاوضات بين الأطراف المعنية بهدف الوصول إلى الاتفاق النهائي الذي تُبرم على أساسه الصفقة.

ويبلغ تشيزني من العمر 34 سنة، وينتهي عقده مع اليوفي في يونيو 2025.

وكان الحارس البولندي قد انضم لليوفي في 2017 قادماً من أرسنال، ومنذ ذلك الحين لعب مع البيانكونيري في 252 مباراة، تلقت شباكه فيهم 233 هدفاً، وحافظ على نظافة شباكه في 103 مباراة.

وحقق تشيزني مع يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي 3 مرات، ولقب كأس إيطاليا 3 مرات، ولقب السوبر الإيطالي مرتين.

وسبق للنجم البولندي اللعب مع ناديي أرسنال الإنجليزي وروما الإيطالي.

ويستعد حالياً للمشاركة مع منتخب بولندا في مُنافسات كأس أمم أوروبا “يورو 2024”.