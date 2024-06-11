الإتحاد السكندري يستعيد تقدمه على الأهلي في نهائي دوري السلة

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق الإتحاد السكندري فوزاً مهماص ومستحقاً على نظيره الأهلي في ثالث مباريات سلسلة Best of 5 لنهائي دوري سوبر السلة موسم 2023-2024.

وعوض فريق الإتحاد تأخره مع نهاية شوط المباراة الأول بفارق 5 نقاط إلى فوز بنتيجة 80-78 بفارق سلة واحدة.

وشهدت المباراة تألق لافت للأمريكي ديكسون لاعب فريق الإتحاد بجانب أنس اسامة الذي قدم مباراة قوية خاصة في الفترة الرابعة من عمر المباراة.

وإستعاد فريق الإتحاد السكندري بهذا الفوز التقدم في سلسلة النهائي بعد فوزه في أولى المباريات قبل أن يخسر المواجهة الثاني أول أمس الأحد.

ويحتاج زعيم الثغر للفوز في المباراة المقبلة امام الأهلي ليتوج بطلاً للدوري المصري لكرة السلة بعد غياب طويل.