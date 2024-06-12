نجوم واعدة في سماء اليورو ( 1 ) : جواو نيفيز جوهرة البرتغال الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - تعد البطولات الكبرى مثل كأس العالم او كأس اوربا مسرحا كبيرا لظهور العديد من المواهب في المنتخبات التي تشارك في مثل هذه البطولات التي دائما ما تكون محطة انطلاق لنجوم واعدة ولن تكون بطولة اوربا 2024 ( يورو 2024 ) استثناءا من هذه القاعدة فبالقطع الكل ينتظر النجوم الكبار بدءا من كريستيانو رونالدو مرورا بنجوم بلجيكا كيفين دي بروين وروميلو لوكاكو و نجوم المانيا جمال موسيالا و فلوريان فيرتز او نجم انجلترا الجديد كوبي مايانو الا اننا في هذه التقارير عن نجوم واعدة في سماء اليورو سنستعرض لاعبين ربما يكونوا حاليا في الظل لكنهم عقب اليورو لن يكونوا كذلك لانهم سيسطعوا وبشدة في هذا المحفل العالمي ومن هؤلاء النجوم نجم وسط البرتغال جواو نيفيز .

جواو نيفيز

منتخب البرتغال يظل دوما احد اهم مناجم النجوم الكبيرة في القارة الاوربية ويعد جواو نيفيز هو احد الجواهر الجديدة التي تقدمها الكرة البرتغالية للاعب لم يكمل 19 عاما لكنه شارك على مستوى موسم كامل رائع مع نادي بنفيكا البرتغالي .

يملك جواو نيفيز موهبة كبيرة في الخروج بالكرة من المواقف الدفاعية وامداد مهاجمي فريقه بالعديد من التمريرات الحاسمة امام مرمى المنافسين .

يقول عنه نجم برشلونة ومنتخب البرتغال جواو فيليكس : عندما تشاهد جواو نيفيز يلعب لا تصدق ان عمره 19 عاما فقط فهو يبدو لاعبا ناضجا صاحب 30 عاما . اعرف نيفاس جيدا منذ ان كان عمره 12 او 13 عاما وهو لاعب لا يخسر الثنائيات ابدا في الصراع على الكرة داخل الملعب سواء كانت كرات هوائية او على الارض .

احصائيات نيفيز في الدوري البرتغالي الممتاز هذا الموسم مع بنفيكا تؤكد انه ثالث صاحب احسن الارقم في معدلات الحصول على الكرة في الثنائيات برصيد 13.6 استحواذ في المباراة الواحدة فيما كان صاحب اعلى معدل لاستعادة الكرة برصيد 8.2 مرة في المباراة الواحدة .

ايضا جواو نيفيز كان صاحب اعلى معدل تمريرات في الدوري البرتغالي برصيد 99.5 تمريرة في المباراة ولا يقترب منه سوى مدافع سبورتنج لشبونة جونزالو ايناسيو برصيد 77.8 تمريرة و كان هو ايضا صاحب اعلى معدل للتسديد على المرمى اللعب المفتوح بين لاعبي الدوري البرتغالي برصيد 3.6 تسديدة في المباراة الواحدة .

خبراء الكرة في البرتغال يضعون امالا كبيرا على جواو نيفيز ليكون احد نجوم المنتخب البرتغالي في يورو 2024 و اعادة الكأس مجددا الى العاصمة لشبونة بعد الفوز التاريخي عام 2016 .