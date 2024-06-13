الامارات | 4 مدربين يحتفظون بمقاعدهم الفنية في دوري المحترفين 2024-2025

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضَمِن أربعة مدربين البقاء في مقاعدهم الفنية خلال الموسم المقبل 2024-2025 من دوري أدنوك للمحترفين، فيما ستهب رياح التغيير على سبعة مدربين، بينما لايزال موقف مدرب واحد غامضاً حتى الآن.

وكان الموسم المنصرم من دوري أدنوك لكرة القدم الذي انتهى بفوز الوصل باللقب، قد شهد هبوط فريقي الإمارات وحتا إلى دوري الدرجة الأولى، فيما تأهل العروبة ودبا الحصن إلى دوري المحترفين.

وسيكون في مقدمة المدربين الباقين، الصربي ميلوش ميلوييفيتش، الذي تم تمديد عقده مع الوصل لمدة موسمين على خلفية النجاحات الكبيرة التي حققها الفريق تحت قيادته والتي أسفرت في نهاية الموسم عن تتويج «الإمبراطور» بالثنائية (كأس رئيس الدولة ودوري أدنوك للمحترفين).

كما مدد نادي العين عقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، الأرجنتيني هيرنان كريسبو، بعد نجاحه مع «الزعيم» في الحصول على لقب دوري أبطال آسيا، بجانب تقديم مستويات ونتائج قوية خصوصاً في دوري الأبطال.

واحتفظ الهولندي، ألفريد شرودر، بمنصبه في قيادة فريق النصر، بعد تمديد عقده لموسم آخر، وذلك بعد الأداء المتميّز للفريق تحت قيادته، وبلوغه المباراة النهائية لمسابقة كأس رئيس الدولة، قبل خسارته من الوصل برباعية نظيفة، بجانب نتائجه المُرضية في الدوري وحصول الفريق على المركز السادس برصيد 39 نقطة.

كما سيبقى مدرب الشارقة، الروماني أولاريو كوزمين، في منصبه، إذ مازال يرتبط بعقد مع الملك ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وكان الشارقة قد أنهى مسابقة الدوري في المركز الرابع برصيد 42 نقطة.

تغييرات متوقعة

فيما ستشهد المقاعد الفنية لسبعة أندية تغييرات، ويأتي على رأس تلك الأندية شباب الأهلي، الذي دخل مسؤولوه في مفاوضات مع المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش ليتولى تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل، خلفاً للصربي ماركو نيكوليتش، الذي أعلن «فرسان دبي» إقالته الشهر الماضي، وأنهى شباب الأهلي مسابقة الدوري في مركز الوصيف برصيد 58 نقطة وبفارق تسع نقاط عن الوصل البطل.

ويتجه نادي الوحدة إلى استعادة خدمات المدرب المكسيكي خافيير أغيري، بعد الاستغناء عن المدرب الصربي غوران، خصوصاً أن أغيري أنهى مسيرته مع الفريق الإسباني ريال مايوركا بعد أن قاده إلى نهائي كأس ملك إسبانيا هذا الموسم، وسبق لـ«أغيري»، أن حقق مع الوحدة نجاحاً كبيراً بالتتويج بلقب كأس رئيس الدولة.

وقرر نادي عجمان استعادة خدمات مدربه السابق، الصربي غوران توفيجدزيتش، لقيادة «البرتقالي» في الموسم المقبل، بعدما انتهى عقد غوران مع الوحدة، إذ لم يتوصل عجمان إلى اتفاق مع مدربه الروماني دانيال إيسايلا، الذي تردد أنه سيتولى تدريب خورفكان في الموسم الجديد، بعد انتهاء عقد المدرب المونتينيغري نيبوشا يوفوفيتش.

كما ارتبط اسم المدرب الصربي فوك رازوفيتش، الذي سبق له تدريب الوحدة والظفرة من قبل بتولي القيادة الفنية لفريق اتحاد كلباء، خلفاً للعراقي غازي فهد الشمري، الذي تولى تدريب «النمور» بعد رحيل الإيراني فرهاد مجيدي.

ويتردد أن نادي الجزيرة يرغب في التعاقد مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، مدرب النصر السابق، الذي رحل عن تدريب الهلال السعودي في يوليو عام 2023.

كما قرر نادي بني ياس، عدم تجديد عقد مدربه السلوفيني داركو ميلانيتش، بعد أن قضى موسماً كاملاً مع «السماوي» أنهاه في المركز الـ10 برصيد 26 نقطة، دون تحديد هوية البديل.

مستقبل توميتش غير محسوم

من جانبه، لم يُعلن نادي البطائح بشكل رسمي حتى الآن استمرار المدرب الكرواتي غوران توميتش في منصبه للموسم المقبل، بعدما كان قد سبق وتولى تدريب «الراقي» في يناير الماضي، خلفاً للروماني ميريل رادوي، الذي رحل عن الفريق وقتها لتدريب الجزيرة، إذ تمكن توميتش من قيادة البطائح لاحتلال المركز السابع في جدول الدوري برصيد 37 نقطة.