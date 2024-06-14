شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو والجزيرى هدافا الزمالك فى دورى Nile.. تعرف على أصحاب الـ26 هدفا والان مع تفاصيل الخبر

استطاع فريق الزمالك حتى الآن تسجيل 26 هدفا في الدورى الممتاز، وكان النصيب الأكبر من تسجيل الأهداف باسم أحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيرى.

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع سيراميكا باستاد المقاولون العرب فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري؟



ونرصد لكم هدافى الزمالك هذا الموسم حتى الأن كالتالى..



أحمد سيد زيزو .. 7 أهداف.



سيف الدين الجزيرى .. 6 أهداف.



يوسف أوباما .. هدفين.



محمود عبد الرازق شيكابالا .. هدفين.



ناصر ماهر .. هدفين.



إبراهيما نداى.. هدفين.



عمر جابر .. هدف .



مصطفى شلبى .. هدف.



نبيل عماد دونجا ..هدف .



أحمد فتوح .. هدف .



سامسون أكينولا .. هدف.