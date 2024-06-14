شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وفاركو والان مع تفاصيل الخبر

حصد إمام عاشور لاعب الأهلي لقب رجل مباراة فريقه أمام فاركو الليلة التى انتهت بفوز الأهلى بهدفين لهدف، وسجل إمام عاشور هدفى فريقه فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم ،الجمعة، باستاد برج العرب والمؤجلة من الجولة الـ11 من الدورى الممتاز.

تقدم الأهلى بهدف عن طريق امام عاشور فى الدقيقة 30 من ركلة جزاء وتعادل جابر كمال لـ فاركو فى الدقيقة 37 قبل أن يُضيف امام عاشور الهدف الثانى للأهلى فى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

خاض الأهلى المباراة بتشكيل ، ضم كلاً من: محمد الشنأوي، عمر كمال، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد،أ حمد نبيل كوكا، رضا سليم، مروان عطية، حسين الشحات، إمام عاشور، وأنتونى موديست.

فيما ضم تشكيل فاركو ، كلاً من: محمد سعيد "شيكا" ،أحمد عوض، ياسين مرعى، جيفرسون إينكادا، جابر كامل ، أحمد البحرأوى ، محمد فخرى ، محمود عماد ، محمود البدرى ، شكرى نجيب، وعمرو جمال.

وأدار المباراة ، محمود ناجى كحكم ساحة، ويأونه كل من سمير جمال حكم مساعد أول، وجمال راشد مساعد ثاني، ونادر قمر الدولة حكمًا رابعًا.

بهذه النتيجة يصعد الأهلى أربعة مراكز حيث بات يحتل المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 36 نقطة بعدما لعب 16مباراة حقق ألفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مرتين، وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 17هدفاً .

فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق ألفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى 9 مواجهات وخسر 11مباريات وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً.

الشوط الأول

جاءت أحداث أول 15 دقيقة هادئة إلى حد كبير من جانب ألفريقين وحأول الأهلى تسجيل هدف مُبكر لكن لاعبيه لم يكن لديهم القوة الهجومية الكافية للتسجيل.

انحصر اللعب كثيراً وسط الملعب بعدما غابت الخطورة الحقيقة عن مرمى ألفريقين وتعرض عمرو جمال لإصابة وتلقى العلاج قبل أن يواصل المشاركة فى المباراة ، وطالب موديست باحتساب ركلة جزاء له بعد عرقلته فى منطقة جزاء فاركو وبعد اللجوء لتقنية ألفار احتسب الحكم محمود ناجى ركلة جزاء للأهلى سجل منها اما عاشور الهدف الأول للأهلى فى الدقيقة 30..

بعد الهدف نشط أداء فاركو وسجل جابر كامل هدف التعادل لفريق فاركو فى الدقيقة 37 ، وحأول الاهلى العودة للتسجيل وزيارة شباك فاركو وكان له ما أراد حيث سجل امام عاشور الهدف الثانى فى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع وعادت الخطورة مرة أخرى لفريق فاركو لكن ينتهى الشوط الأول بتقدم الأهلى بهدفين لهدف.

الشوط الثاني

بدأ الأهلى الشوط الثانى بتغيير ثنائى حيث شارك أحمد عبد القادر بدلاً من رضا سليم وآليو ديانج بدلاً من أحمد نبيل كوكا ، وأهدر موديست أكثر من فرصة مُحققة للمارد الأحمر.

نال جابر كمال بطاقة صفراء للخشونة مع أمام عاشور فى الدقيقة 58 ، وهدأ أداء الأهلى مرة أخرى ليسمح لفريق فاركو بالسيطرة على وسط الملعب.

شارك محمود عبد المنعم كهربا بدلاً من موديست فى الدقيقة 74، وضغط فاركو بقوة قبل أن يشارك أفشة بدلاً من امام عاشور وطاهر محمد طاهر بدلاً من حسين الشحات فى الدقيقة 82.

واشهر حكم المباراة ، بطاقة صفراء لأحمد شريف مهاجم فاركو للخشونة مع محمد الشنأوى ، فى الدقيقة 87 ، وشهدت الدقائق الأخيرة هجوم ضاغط من ألفريقين لكن ينتهى اللقاء بفوز الأهلى بهدفين لهدف.