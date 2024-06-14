يورو 2024.. منتخب ألمانيا يحرز الهدف الثالت في شباك اسكتلندا

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع اللاعب هافرتز تسجيل هدف منتخب ألمانيا الثالث ، في شباك نظيره منتخب اسكتلندا، بالدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بالشوط الأول في المواجهة التي تجمعهما حاليا على ملعب أليانز أرينا، معقل نادى بايرن ميونخ، فى افتتاح منافسات كأس أمم أوروبا يورو 2024.

تشكيل منتخب ألمانيا

في حراسة المرمى: تير شتيجن.

في خط الدفاع: جوشوا كيميتش – ماكسيميليان ميتيلستاد – جوناثان تاه – أنطونيو روديجر.

في خط الوسط: روبرت أندريش – توني كروس -إلكاي جوندوجان.

في خط الهجوم كاي هافرتز – فلوريان فيرتز – جمال موسيالا.

يتواجد المنتخب الألماني البلد المستضيف للبطولة في المجموعة الأولى بجانب كل من إسكتلندا، المجر، وسويسرا.