كولر: أتبع سياسة التدوير نظرا للمباريات المتتالية في المسابقة

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، عن سعادته بالفوز الذي حققه الأهلي على فاركو اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي: واجهنا صعوبة في مباراة اليوم أمام فاركو بسبب غياب ١٨ لاعبًا عن تدريبات الفريق في الفترة الماضية لتواجدهم مع المنتخبات الوطنية.

وأضاف المدير الفني: اللاعبون الدوليون لم يحصلوا على راحة، الأهلي لديه رقم كبير، كان متواجدًا في المنتخب الوطني، ومن الطبيعي أن يتأثر الفريق في مباراة اليوم.

وأوضح كولر أن الأهلي يخوض مباريات متتالية خلال فترة زمنية قصيرة في الفترة المقبلة، وعقب ثلاثة أيام سوف يعود الفريق من جديد إلى الإسكندرية لمواجهة الاتحاد، ولهذا سوف أطالب اللاعبين بالاستشفاء الجيد للمباراة، كما أكد اتباع سياسة التدوير في المباريات المقبلة.

وأشار كولر إلى أن إهدار الفرص لا يقتصر على لاعب معين، وأن الجماهير تترقب تسجيل كل فرصة ولكن كرة القدم يوجد بها إهدار الفرص ولا يلام لاعب معين، لافتًا إلى أنه يسعى مع اللاعبين إلى استغلال الفرص والتسجيل في المباريات.

وشدد مارسيل كولر على أنه يتبع سياسة التدوير في أي مركز باستثناء حراسة المرمى، مؤكدًا أن محمد الشناوي كابتن الفريق والحارس الأول للمنتخب، وأن مصطفى شوبير هو المستقبل وقدم موسمًا خرافيًّا.