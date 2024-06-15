شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يمنح محمود متولى فرصة أخيرة لنهاية الموسم بفرمان كولر والان مع تفاصيل الخبر

قرر مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى ، منح فرصة جديدة لمدافع الفريق محمود متولى خلال مباريات الدوري المقبلة، والاعتماد عليه فى بعض مباريات المارد الأحمر محلياً من أجل الحكم عليه بشكل نهائى وحاسم، لتحديد مستقبله مع النادى، سواء بتوجيه الشكر له بنهاية الموسم الجارى أو الإبقاء عليه فى الموسم الجديد.

ورغم أن كولر كان قد استقر بنسبة كبيرة على الاستغناء عن خدمات متولي بنهاية الموسم الجاري بسبب كثرة إصابات اللاعب، إلا أن المستوى الجيد الذي ظهر به الفترة الأخيرة حينما تم الدفع به جعل كولر يُعيد التفكير فى مستقبل اللاعب صاحب الـ31 عاماً.

وينوي كولر الاعتماد على متولي الفترة المقبلة في الدوري، على أن يُحدد بعدها مستقبل اللاعب، خاصة أن الأخير أبلى بلاءً حسناً، حينما شارك فى مباريات دوري أبطال أفريقيا الذى توج به الأهلى على حساب الترجى التونسى.