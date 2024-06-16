شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سيدات اليد 2004 يغادر إلى المجر لخوض بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 يونيو 2024 11:53 ص

غادرت منذ قليل بعثة منتخب سيدات كرة اليد مواليد 2004 إلى مقدونيا لخوض منافسات بطولة العالم خلال الفترة من 19 وحتى 30 يونيو.

وتضم قائمة الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطني فى معسكر المجر كلا من: عبده عبد الوهاب المشرف العام على منتخبات السيدات رئيسا للبعثة ورامى عبد اللطيف المدير الفنى ومحمد عبد السلام ريشة مدرب عام وكابتن محمد عباس مدرب حراس مرمى وكابتن حازم حامد محلل الاداء والكابتن منة كرم ادارية الفريق الوطنى و الدكتورة ماهيتاب محمد اخصائية علاج طبيعى.

ويلعب منتخبنا الوطنى المصري للشابات مواليد 2004 ببطولة العالم القادمة للشابات فى نسختها الـ24 والتى تستضيفها مقدونيا خلال الفترة من 19 الى 30 يونيو الجارى ضمن منتخبات المجموعة الثانية والتى تضم معه منتخبات سويسرا، تونس، وتشيلى.

وأسفرت قرعة بطولة العالم لكرة اليد 2025 المقبلة للرجال بالدنمارك وكرواتيا والنرويج عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة بجانب كل من: كرواتيا والأرجنتين والبحرين.

أسفرت منافسات قرعة اليد بأولمبياد باريس 2024 عن وقوع منتخب الفراعنة ضمن المجموعة الثانية بجانب منتخبات كل من فرنسا والدنمارك والنرويج والمجر والأرجنتين.

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد التأهل لأولمبياد باريس 2024 للمرة الثامنة فى تاريخ مشاركات الدورة الأولمبية، حيث شارك 7 مرات فى تاريخه من قبل أعوام، 1992-1996-2000-2004-2008 -2016 -2020.