الاهلي وافق.. تركي آل شيخ يكشف كواليس إعلان “القاضية”

علق تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على كواليس تصوير إعلان لاعبي النادي الاهلي رفقة المدير الفني للقلعة الحمراء ترويجًا لفيلم مصري.

وقال تركي آل شيخ في تصريحات عبر قناة “إم بي سي مصر”: كنت أشرف على دعاية فيلم أولاد رزق بنفسي واخترتها بنفسي ونُفذت في 18 ساعة، وأنا من اخترت هذه الفكرة، تم تسمية فيلم القاضية على مباراة الملاكمة تايسون فيوري”.

وتابع:” كلفت حمادة إسماعيل وإبراهيم فايق للتواصل مع إدارة الاهلي ومحمود الخطيب، وحدثت اجتماعات وتناقشنا على الاسكربيت ووافقوا”.

وواصل:” لم نذكر أسم ناد آخر، ومن يأخذ الأمر بنوع من الحساسية سمعوا الموضوع خطأ أو لم يشاهدوه”.

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وكان قد نشر تركي آل الشيخ منذ عدة أيام فيديو عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” يضم المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رفقة الثلاثي إمام عاشور ومحمد عبد المنعم ومحمد مجدي أفشة.

ويبدأ الفيديو بتواجد لاعب خط الوسط إمام عاشور، والمدافع عبد المنعم داخل سينما ثم يظهر أفشة وهو يُغني، ويقول: “فيلم ولاد رزق 3 جامد بس مش أجمد من القاضية بتاعتي”.

ويختتم الفيديو بأغنية فيلم ولا رزق الجزء الثالث «القاضية» مع خروج الرباعي الأهلاوي من قاعة السينما.