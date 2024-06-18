الامارات | دبا الحصن يقدم البرازيلي زاناردي مدرباً له في المحترفين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقذت شركة دبا الحصن لكرة القدم مع البرازيلي كايو زاناردي لقيادة الفريق الاول في الموسم المقبل لدوري ادنوك للمحترفين خلفا للمدرب المصري طارق السيد وذلك بعد صعود الفريق للعب في دوري المحترفين.

، وجاء الاعلان عن هوية المدرب الجديد خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه النادي مساء الأحد بحضور رئيس مجلس ادارة النادي الدكتور محمد احمد المطىوع ورئيس شركة كرة القدم محمد عبد الله الطربان.

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ورحب رئيس شركة كرة القدم بالمدرب الجديد، متمنياً له التوفيق في مهمته الجديدة مع الفريق، مؤكدت انه تم اختياره بين عدد من السير الذاتية لما يتمتع به من خبرة كبيرة بعد ان درب في اندية النصر وخورفكان وعجمان والبطائح سابقا

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وتم الاعلام عن تشكيل لجنة فنية برئاسة الدكتور محمد احمد المطوع كلمتها توفير تجهيزات الموسم الجديد وكذلك التعاقدات مع اللاعبين الجدد

بدوره عبر البرازيلي كايو زاناردي عن سعادته لتدريب دبا الحصن، وانه سيسخر خبراته لتحقيق طموحات الفريق ومعبرا عن تفاؤله بذلك مؤكدا انه سيقدم تصوراته بشأن التعاقدات مع اللاعبين وفترات الاعداد التي تشتمل على 3 مراحل.