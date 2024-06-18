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"بعد إعلان جدول المسابقة".. تعرف على مواعيد مباريات الكلاسيكو وديربي مدريد بالدوري الإسباني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشفت رابطة لكرة القدم اليوم الثلاثاء، عن جدول مباريات الموسم الجديد من الدوري الإسباني "لاليجا" 2024-2025.

وكان تمكن من حصد لقب النسخة الماضية من بطولة الدوري الإٍسباني 2023-2024، بعد تفوقه على غريمه التقليدي الذي جاء وصيفاً.

وتوج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني، بعد احتلال صدارة ترتيب الدوري الإٍسباني برصيد 95 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن صاحب المركز الثاني فريق برشلونة.

ويفتتح ريال مدريد حامل اللقب، مشواره في البطولة بمواجهة ريال مايوركا في الجولة الأولى، فيما يستهل برشلونة مبارياته، بمواجهة قوية أمام نظيره فالنسيا.

وجاء موعد مباريات الكلاسيكو بين ريال مدريد كالتالي:

ريال مدريد ضد برشلونة.. "سانتياجو برنابيو".. 27 أكتوبر، الجولة الـ 11.

برشلونة د ريال مدريد.. "كامب نو".. 11 مايو، الجولة الـ 35.

وجاء موعد مباريات الديربي بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد كالتالي:

أتليتكو مدريد ضد ريال مدريد.. "واندا ميترو بوليتانو".. 29 سبتمبر، الجولة الثامنة.

ربال مدريد ضد أتليتكو مدريد.. "سانتياجو برنابيو".. 9 فبراير، الجولة الـ 23.

https://x.com/LaLigaArab/status/1803036698546180540

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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