فليك يُعلن قائمة برشلونة لمواجهة أوساسونا اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المدرب الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة عن قائمة اللاعبين الذين سيخوضون مواجهة أوساسونا اليوم السبت، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وأوساسونا اليوم في الدوري الإسباني

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وأوساسونا اليوم في الدوري الإسباني

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

قائمة برشلونة لمواجهة أوساسونا اليوم

شهدت قائمة برشلونة تواجد لامين يامال رغم الشكوك حول إصابته في الكاحل خلال الأيام القليلة الماضية، كما ضم المدرب إينيجو مارتينيز بعد شفائه من الإصابة.

حراسة المرمى: إنياكي بينيا، أندير أسترالاجا، أرون ياكوبوشفيلي.

خط الدفاع: باو كوبارسي، أليخاندرو بالدي، إينيجو مارتينيز، جول كوندي، إريك جارسيا، هيكتور فورت، جيرارد مارتن، سيرجي دومينيجيز، أندريس كوينكا، جييرمو فيرنانديز.

خط الوسط: بيدري، بابلو توري، مارك كاسادو.

خط الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، أنسو فاتي، رافينها، باو فيكتور، لامين جمال، توني فيرنانديز.