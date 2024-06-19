أردا جولر يتخطى رقم رونالدو التاريخي في اليورو (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تخطى النجم التركي الصاعد أردا جولر الرقم المُسجل باسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كأصغر لاعب يُسجل في ظهوره الأول بقميص منتخب بلاده بأمم أوروبا.

وسجل جولر هدفًا في فوز تركيا بثلاثية مقابل هدف أمام جورجيا ليتخطى رقم رونالدو؛ حيث سجل هدفه الأول في أول ظهور له وهو في عمر 19 سنة و114 يوماً.

وكان رونالدو قد سجل في ظهوره الأول مع منتخب البرتغال في البطولة ذاتها وهو في عمر 19 سنة و128 يوماً في يورو 2004 ـ قبل 20 عاماً ـ.

ودخل كذلك اللاعب المحترف بصفوف ريال مدريد الإسباني قائمة أصغر اللاعبين تسجيلاً بالبطولة بعد: السويسري جوهان فونلانثين بعمر 18 عامًا و141 يومًا، الإنجليزي واين روني عن بعمر 18 عامًا و237 يومًا، البرتغالي ريناتو سانشيز بعمر 18 عامًا و317 يومًا واليوغوسلافي دراغان ستويكوفيتش بعمر 19 عامًا و108 يومًا.

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