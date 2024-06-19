من هو أردا جولر الذي تخطى رقم كريستيانو رونالدو في اليورو؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

عاد أردا جولر لخطف الأنظار مرة أخرى بعدما تخطى رقم المُسجل باسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كأصغر لاعب يُسجل في ظهوره الأول بقميص منتخب بلاده بأمم أوروبا.

جولر سجل هدفًا في فوز منتخب بلاده تركيا على نظيره جورجيا مساء الثلاثاء في مستهل مشوارهم بيورو 2024 ليتخطى رقم رونالدو؛ حيث سجل هدفه الأول في أول ظهور له وهو في عمر 19 سنة و114 يوماً، فما سجل نجم منتخب البرتغال في البطولة ذاتها ولكن قبل 20 عاماً حين كان يبلغ 19 سنة و128 يوماً.

ولكن جولر هو الخامس قائمة أصغر اللاعبين تسجيلاً بالبطولة بعد: السويسري جوهان فونلانثين بعمر 18 عامًا و141 يومًا، الإنجليزي واين روني عن بعمر 18 عامًا و237 يومًا، البرتغالي ريناتو سانشيز بعمر 18 عامًا و317 يومًا واليوغوسلافي دراغان ستويكوفيتش بعمر 19 عامًا و108 يومًا.

وكان جولر قد خطف الأنظار له من قبل في يوليو 2023 حين أعلن ريال مدريد إتمام التعاقد معه لمدة ستة سنوات قادماً من صفوف فنربخشة ببلاده.

جولر الذي ينشط في مركز خط الوسط تم تصعيده لأول مرة لفريق فنربحشة عام 2021 حين كان يبلغ عامه الـ 16 وشارك بقميص النادي قبل رحيله في 51 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وقدم 12 تمريرة حاسمة وتوّج مع النادي بلقب الكأس؛ حيث تم اختياره أفضل لاعب بالنهائي.

وانضم جولر في عامه الـ 17 لصفوف المنتخب التركي الأول؛ حيث شارك معه حتى الآن في 8 مباريات سجل خلالها هدفين.

ولكن شهدت بدايته مع ريال مدريد تعثراً لإصابته قبل أن يعود ويُشارك معه في 12 مباراة سجل خلالها 6 أهداف.

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