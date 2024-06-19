شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يبحث عن تأمين صدارة الدورى أمام بلدية المحلة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات السابعة مساءً يحل فريق بيراميدز ضيفاً على نظيره بلدية المحلة، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين على استاد السويس، بعدما تم نقل المباراة من ملعب غزل المحلة بسبب وجود إصلاحات في أرضية ملعب الغزل، والتي تأتي ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري.

ويبحث زعيم الفلاحين عن تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة اليوم لاستعادة توازنه في جدول الدوري والعودة للنتائج الإيجابية، ويمتلك المحلة 22 نقطة ويتطلع للابتعاد عن مراكز الهبوط بجدول المسابقة.

فيما يحاول بيراميدز مواصلة النتائج القوية في المسابقة وتأمين صدارة الدوري التي يحتلها برصيد 56 نقطة في المركز الأول، رغبة في عدم فقدان أى نقاط في المرحلة القادمة لتأمين الصدارة مع خوض باقي المنافسين مؤجلاتهم في الدوري.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين بمنافسات مسابقة الدوري قد انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لمثلهما، وجدير بالذكر أن فريق بيراميدز خاض 23 مباراة في الدوري قبل لقاء الليلة، فاز خلالها في 17 مباراة وتعادل في 5 لقاءات وخسر مواجهة واحدة فقط.