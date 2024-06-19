شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. محمد صلاح يحطم أسطورة مجدى عبد الغنى ويسجل فى المونديال والان مع تفاصيل الخبر

تحل، اليوم، الذكرى السادسة على خسارة منتخب مصر أمام روسيا فى مونديال كأس العالم، والذى أقيم فى روسيا عام 2018 وشهد مشاركة مصر بعد غياب 28 عاماً.

وسجل محمد صلاح، لاعب المنتخب المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، هدف مصر فى اللقاء الذى انتهي لصالح البلد المضيف بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، والذى شهد أيضًا تسجيل أحمد فتحي لاعب المنتخب هدفًا بالخطأ فى مرماه.

ويعتبر هدف صلاح حينها هو كسر لعقدة مجدي عبد الغني الذى سجل للمنتخب فى نسخة 1990 من ركلة جزاء فى لقاء هولندا الذى انتهي بالتعادل.

وفى مثل هذا اليوم 19 يونيو 2018 ، خسر منتخب مصر مباراته الثانية فى كأس العالم 2018 بنتيجة قاسية 1-3 أمام روسيا منتخب البلد المضيف في مواجهة احتضنها ملعب سان بطرسبورج ، وضم تشكيل الفراعنة وقتها كلا من: محمد الشناوى وأحمد فتحى وأحمد حجازى وعلى جبر ومحمد عبد الشافى وطارق حامد ومحمد الننى، وتريزيجيه وعبد الله السعيد ومحمد صلاح ومروان محسن.

وتواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى مع كل من روسيا البلد المنظم والمنتخب السعودي وأوروجواي.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.