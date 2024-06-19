شكرا لقرائتكم خبر عن عكاظ: الوحدة السعودى يستهدف ضم محمد الشناوى حارس الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم الأربعاء عن اقتراب محمد الشناوى، حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر، من اللعب فى الدورى السعودى للمحترفين بعد تألق اللاعب خلال الفترة الماضية.

وعنونت صحيفة عكاظ السعودية الوحدة يستهدف الشناوى، وقالت تستهدف إدارة الكرة في نادي الوحدة التعاقد مع الحارس الدولي المصري محمد الشناوي لتدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل.

وأضافت عكاظ في حين اشترطت إدارة الوحدة 40 مليون ريال مقابل التنازل عن اللاعب عبد العزيز نور للقادسية.



محمد الشناوي

وتابعت الصحيفة السعودية، خصمت إدارة الكرة في نادي الوحدة 30% من رواتب لاعبي الفريق الكروي الأول، بسبب إضراب اللاعبين عن التدريبات قبل مواجهة الرائد في الموسم الماضى، ولا تزال الإدارة القانونية بنادي الوحدة في سباق مع الزمن لإغلاق ست قضايا عالقة في فيفا تسببت في منع الفريق من قيد لاعبين محترفين جدد للفريق الأول، وتعمل الإدارة القانونية على التدابير الوقتية وجدولة مستحقات أخرى لتعليق العقوبات وتسجيل المحترفين الجدد.

وسبق أن تعاقد فريق الوحدة السعودي مع الحارس المصري محمد عواد، حيث انضم الحارس إليه من صفوف الإسماعيلي.