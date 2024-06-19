شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبدأ رحلة استكشاف الداخلية بحثا عن انتصار جديد للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

بدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلي، مشاهدة مباريات الداخلية للوقوف علي نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق بحثا عن انتصار جديد المارد الأحمر.

حقق الأهلي فوزا صعبا علي الاتحاد السكندري بهدف دون رد سجله كهربا في اخر ظهور بالدوري ويرغب في تحقيق الفوز علي الداخلية الجمعة قبل مواجهة الزمالك الثلاثاء المقبل.

ويستعد الأهلى لمواجهة الداخلية المقرر لها السابعة مساء اليوم الجمعة في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثانى عشر لمسابقة الدوري المصري.

وتعد مباراة الاهلى والداخلية مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الاتحاد السكندري التي فاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد لضمان تحقيق انتصار جديد على الداخلية ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في 12 لقاء وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكه 17هدفاً فيما يحتل الداخلية المركز الثامن عشر برصيد 15 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 9 لقاءات وخسر 14 مواجهة وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 30 هدف.