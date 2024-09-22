أول قرار من الخطيب تجاه اللاعبين بعد الحصول على درع الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

قرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، منع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من الظهور الإعلامي خلال الفترة المقبلة.

وقال الخطيب في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "يجب أن يعلم جميع اللاعبين في النادي، أنه عقب الخروج من باب ستاد القاهرة، سوف يتم منع الجميع لاعبين وجهاز فني من الظهور التليفزيوني وعدم الإدلاء بأي تصريحات إعلامية خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "لا بد أن يضع جميع اللاعبون كل تركيزهم، على الفترة المقبلة بشكل عام وليس الأربع أو الخميس أيام المقبلين فقط:.

واختتم الخطيب تصريحاته: "يجب دخول السنة الجديدة بنفس إرادة البطل".

وكان الأهلي تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره بنتيجة جورماهيا الكيني، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، ليضمن الصعود إلى الدور المقبل من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بالفوز 6-0 بمجموع المباراتين على حساب جورماهيا.

كما أن الأهلى تسلم درع الدوري المصري، الذي توج به في الموسم الماضي 2023-2024، عقب انتهاء مباراة جورماهيا الكيني اليوم، داخل ستاد القاهرة الدولي.

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