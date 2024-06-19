شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى ينهى احتفالات الفوز على الزمالك بفرمان على ماهر للتركيز فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر، صفحة الفوز على الزمالك في الدوري استعداداً للقاء المقبل أمام سيراميكا في الدوري، وطالب علي ماهر لاعبي الفريق بتخطي نشوة الفوز للتركيز على المباريات المقبلة بالدوري مطالباً بضرورة استمرار الانتصارات.

ويستعد النادى المصرى لمباراته الهامة والمرتقبة بالجولة السابعة والعشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق سيراميكا، والمقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأحد المقبل الموافق الثالث والعشرين من يونيو الجاري على ستاد برج العرب.

وقرر على ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري صرف مكافأة مادية خاصة لثنائي الفريق، محمد الشامي وفخر الدين بن يوسف لاعبا الفريق، وذلك من جيبه الخاص، عقب تسجيلهما هدفي الفوز على الزمالك في الدوري.

من ناحية أخرى تأكد غياب الثنائي سمير فكري وأمادو با لاعبي خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة أمام سيراميكا، وجاء ذلك بعد حصول الثنائي على الإنذار الثالث خلال مباراة الزمالك.

ويحتل النادي المصري المركز الثاني فى مسابقة الدورى برصيد 42 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 25 مباراة، حيث فاز المصرى فى 12 مواجهة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 32.

واختارت رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، محمد الشامي مهاجم النادي المصري، رجل مباراة المصري والزمالك، وذلك بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه في شباك الزمالك.