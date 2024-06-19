شكرا لقرائتكم خبر عن سيطرة مصرية على الصدارة قبل انطلاق الجولة الثانية ببطولة عظماء الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

سيطر أبطال الاسكواش المصري، على صدارة مجموعتي الرجال والسيدات، وذلك بعد الانتهاء من خوض منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة العظماء الثمانية، التي تستضيفها واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، والتى تعد آخر بطولة فى موسم الاسكواش الجاري، خلال الفترة بين 18 إلى 23 يونيو الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 200 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وتصدرت كل من، نور الشربيني ونوران جوهر، المركز الأول في مجموعتي السيدات، بينما حلت هانيا الحمامي في المركز الثاني ونور الطيب في المركز الثالث.

وفي مجموعتي الرجال، تصدر علي فرج ومصطفى عسل المجموعة الأولى في المركزين الأول والثاني على الترتيب، بينما حل كريم عبد الجواد في المركز الرابع، وفي المجموعة الثانية، جاء طارق مؤمن في المركز الثاني خلف النيوزيلندي بول كول، بينما حل مازن هشام في المركز الرابع.



ترتيب مجموعتي الرجال



ترتيب مجموعتي السيدات

ويشارك في البطولة 16 لاعباً بواقع 8 سيدات و8 رجال، هما الأعلى في التصنيف العالمي، وجاءت قرعة دور المجموعات بالبطولة كالتالي:

السيدات :

المجموعة A: نور الشربينى، الأمريكية أوليفيا ويفر، البلجيكيتين نيلى وتينى جيليس.

فى مجموعة B: نوران جوهر، هانيا الحمامي، الإنجليزية جورجينا كينيدى، نور الطيب.

الرجال :

وتضم المجموعة A كل من: علي فرج، مصطفى عسل، كريم عبد الجواد، محمد الشوربجى.

وفى مجموعة B: النيوزلندى بول كول، والبيروفى دييجو إلياس، مازن هشام وطارق مؤمن .

وتحمل نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً لقب البطولة عن النسخة الماضية، بينما يحمل مصطفى عسل المصنف الثاني للرجال لقب البطولة عن الموسم الماضي.