شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعيد محمد هانى للجبهة اليمنى أمام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

يعود محمد هاني الظهير الأيمن للنادى الاهلي للتشكيل الأساسي لفريقه في مباراة الداخلية المقبلة بالدوري ،و المقرر لها السابعة مساء اليوم الجمعة في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثانى عشر لمسابقة الدوري المصري.

وغاب محمد هاني عن تشكيل الأهلي في مباراتي فاركو والاتحاد السكندري بسبب احتفاله بزفافه .

ويعود محمد هاني لقيادة الجبهة اليمني في لقاء الداخلية لتجهيزه فنيا وبدنيا لمباراة الزمالك الثلاثاء المقبل في ظل غموض موقف زميله عمر كمال عبد الواحد الذي تعرض للإصابة بشد في العضلة الأمامية في لقاء الاتحاد السكندري الذي فاز به الاهلي بهدف دون رد .

يستعد الأهلى لمواجهة الداخلية وتعد مباراة الاهلى والداخلية مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويعكف مارسيل كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الاتحاد السكندري التي فاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد لضمان تحقيق انتصار جديد على الداخلية ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

الأهلى يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في 12 لقاء وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكه 17هدف.

فيما يحتل الداخلية المركز الثامن عشر برصيد 15 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 9 لقاءات وخسر 14 مواجهة وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 30 هدف.