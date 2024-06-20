صحيفة جزائرية تصدم جماهير الأهلي بخصوص تطورات صفقة بلعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير جزائري عن الموقف النهائي لمواطنه زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة في بلاده من الانضمام للأهلي.

وذكرت صحيفة الشروق الجزائرية اليوم الخميس، أن اللاعب صاحب الـ 25 عامًا رفض عرض الأهلي وآخر سعودي للانتقال لنادي سان تروند البلجيكي.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن العرض البلجيكي أقل ماديًا من الأهلي؛ حيث يصل إلى 500 ألف يورو.

ونوه التقرير إلى أن اللاعب الدولي سيُسافر إلى بلجيكا الأسبوع المقبل للخضوع للكشف الطبي قبل إتمام الصفقة بصورة نهائية.

اللاعب كان قد تم تصعيده لصفوف الفريق الأول بنادي نصر حسين داي في بلاده بموسم 18/19 قبل أن يرحل بعد 3 سنوات لصفوف اتحاد العاصمة الجزائري.

بلعيد الذي تدرج بالمنتخبات السنية المختلفة في الجزائر شارك مع نادي نصر حسين داي في 23 مباراة سجل خلالها هدفاً.

وبدأ اللاعب تثبيت أرجله في الملاعب مع خطوة الانتقال لنادي اتحاد العاصمة الجزائري الذي خاض بقميصه 137 مباراة سجل خلالها 15 هدفاً وصنع 5.

وانضم من خلاله لصفوف المنتخب الجزائري الأول في معسكر يناير 2023؛ حيث شارك بقميصه بـ 7 مباريات.

ويمتلك الأهلي في خط الدفاع كل من: محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم.

اقرأ أيضًا:

هل ينتقل محمد الشيبي للدوري السعودي؟ بيراميدز يحسمها

"جائزة الذهبية الواحدة 5 ملايين".. اللجنة الأولمبية: نتوقع أن نحصد من 7 إلى 11 ميدالية بأولمبياد باريس 2024