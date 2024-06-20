شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك عن ضم عمر الساعى أو صفقات جديدة: حل أزمة إيقاف القيد أولاً والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية تلقى نادى الزمالك عرضا من أحد وكلاء اللاعبين لضم عمر الساعى لاعب الإسماعيلى خلال الميركاتو الصيفى، رغم إيقاف القيد بالنادى لحين انتهاء أزمة الإيقاف.

وكشف مصدر داخل الزمالك أن صفقة عمر الساعى مثلها مثل غيرها لن يتم البت فيها إلا بعد انتهاء أزمة إيقاف القيد ، خاصة وأنه بين يوم وأخر تظهر أزمة جديدة متعلقة بالقيد، منها خالد بوطيب وباتشيكو و روى اجواش، وأخير أزمة خاصة بأحد اللاعبين المحترفين سابقا فى صفوف فريق كرة السلة.

وشدد المصدر أن عمر الساعى لاعب صغير السن، ولا يمكن أن نتحدث عن إمكانياته وتقييمه، ولكن اللاعب مرتبط بعقد مع ناديه لمدة 5 مواسم، وبالتالى الصفقة لن تكون انتقال حر، كما أن الفترة الراهنة كل ما يشغل المجلس هو حل أزمة إيقاف القيد.

ويعانى الزمالك من أزمة إيقاف القيد بسبب مستحقات خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، وروى أجواش مساعد فيريرا، وباتشيكو المدير الفنى السابق، وما زاد على ذلك الإيقاف من الاتحاد الدولى لكرة السلة " فيبا" بسبب مستحقات هولواى لاعب الفريق السابق.