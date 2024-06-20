الاهلي يصدم محمد عبد المنعم بقرار صارم

حسم مسئولو النادي الاهلي موقف محمد عبد المنعم من العروض الخارجية لرحيله عن المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وتلقى محمد عبد المنعم عدة عروض خارجية من أندية سعودية وتركية وفرنسية، وأبلغ اللاعب مسئولو الأحمر برغبته في خوض تجربة الاحتراف خلال الفترة القادمة.

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وأبلغ مسئولو النادي الاهلي محمد عبد المنعم برفضهم رحيل اللاعب لأي ناد آخر، إلا بعد تدعيم الفريق بعدد من اللاعبين المميزين في خط الدفاع، خاصة بعد فشل مفاوضات ضم الجزائري زين الدين بلعيد.

وحسب صحيفة “الشروق” الجزائرية فإن زين الدين بلعيد رفض عرضًا من النادي الاهلي وأندية أخرى سعودية؛ وذلك لرغبته في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي”.

وأضافت الصحيفة: “زين الدين بلعيد سينتقل إلى نادي سان تروند البلجيكي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، واللاعب حسم كافة أموره، وسيرحل إلى بلجيكا الأسبوع المقبل للكشف الطبي وتوقيع العقود رسميًا”.

واختتمت: قيمة صفقة انتقال زين الدين بلعيد إلى النادي البلجيكي هي 500 الف يورو، مع زيادة في نسبة إعادة بيعه مرى أخرى خلال الترة المقبلة”…