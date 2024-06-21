شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر الأهلى فى ملف عودة محمد شكرى لخلافة معلول بعد إصابة الصليبي؟ والان مع تفاصيل الخبر

أصبح موقف محمد شكري لاعب سيراميكا الحالي والأهلي السابق غامضا من العودة إلى القلعة الحمراء في الموسم المقبل، بعد إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي وحاجته إلى فترة من 6 إلى 9 أشهر قبل العودة إلى الملاعب مجددا، وهو ما يجعل فرصه في العودة للأهلي في الصيف المقبل أو يناير من العام القادم 2025 صعبة.

ولم يعد اسم محمد شكري مطروحا لتدعيم الجبهة اليسرى للأهلي في الموسم المقبل، رغم أنه كان هناك قرارا يحق للأهلي في استعادة اللاعب في الصيف المقبل مقابل دفع مبلغ 9 ملايين جنيه والموضوعة في عقد بيعه إلى سيراميكا، ولكن إصابة اللاعب بالصليبي عقدت الموقف.

ومن الوارد أن يتم طرح اسم محمد شكري في العودة إلى الأهلي في الموسم بعد المقبل واستغلال البند الذي يمنح الأهلي الحق في استعادته حال عودة اللاعب للتألق من جديد، أو يتم تجاهل الأمر ويتم البحث عن بدائل أخرى لتدعيم الجبهة اليسرى بالأهلي.

وانضم محمد شكري إلى سيراميكا بداية الموسم الماضي مع زميله أحمد رمضان بيكهام في صفقة انضمام مصطفى سعد إلى الأهلي ، قبل أن يرحل الأخير عن القلعة الحمراء إلى زد في الصيف الماضي.