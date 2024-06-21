شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه فاركو ضمن مؤجلات الجولة 12 من دورى nile على ملعب المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الزمالك وفاركو في السابعة مساء اليوم الجمعة على ملعب المقاولون العرب في المواجهة المؤجلة من الأسبوع الثانى عشر بمسابقة الدورى المصري الممتاز (دورى nile)،في لقاء يبحث فيه الفريقين عن نتيجة إيجابية خاصة بعد تعرض الفارس الأبيض للخسارة في المباراة الماضية أمام المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف وموقف فاركو الصعب في جدول الترتيب.

الزمالك يدخل المباراة وفى جعبته 31 نقطة احتل بهم المركز الحادى عشر في جدول ترتيب الدورى من 19 مباراة خاضها حقق الفوز في 9 مواجهات بينما تعادل في 4 لقاءات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفاً واستقبلت شباك الفارس الأبيض 19 هدفاً.

ويفقد الزمالك 13 لاعباً في مباراة فاركو ما بين الاستبعاد الفني والإيقاف والإصابة وهم أحمد مصطفى زيزو ونبيل عماد دونجا وإبراهيما نداى بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، أحمد فتوح (إصابة في الكاحل)، شيكابالا (إصابة في العضلة الأمامية)، محمد عواد (إيقاف بقرار تربوى)، سيف الجزيرى (إصابة في الخلفية)، محمود علاء (استبعاد فنى)، مهاب ياسر (إصابة في القدم)، سامسون أكينيولا (تأخر عودته للقاهرة)،وثلاثى الصليبى محمود الونش و أحمد حمدى ومحمد عبد الشافى ومصطفى الزناري (إصابة في الخلفية).

واستعاد الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز ورقة رابحة متمثلة في ناصر ماهر بعد تعافيه من إصابة الركبة التي أبعدته عن المباراة الماضية أمام المصري البورسعيدى وانتهت بخسارة الأبيض بهدفين مقابل هدف ليكون اللاعب تحت تصرف مدربه ومن المتوقع أن يقتحم التشكيل الأساسى للمباراة في ظل الغيابات الكثيرة التي يعانى منها الفريق،كما يعود عمر جابر لصفوف الفريق بعد تخلفه عن لقاء الفريق البورسعيدى بسبب الإيقاف.

ومن المتوقع أن يبدأ جوميز المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد صبحى،خط الدفاع: محمد شحاتة، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، عمر جابر،خط الوسط: ناصر ماهر، زياد كمال، عبدالله السعيد،خط الهجوم: مصطفى شلبي، ناصر منسي، سيد "نيمار"،حيث يسعى المدرب البرتغالى لتصحيح مسار الفريق بعد خسارة المباراة الماضية.