شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواجهات الفراعنة فى البطولة الأفريقية للطائرة الشاطئية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يستكمل المنتخب المصرى للكرة الطائرة الشاطئية، اليوم الجمعة، منافساته فى دور المجموعات من البطولة الأفريقية، التى تستضيفها المغرب خلال الفترة من 18 حتى 24 يونيو الجارى.

ويلتقى منتخب مصر للرجال مع نظيره منتخب المغرب صاحب الأرض فى تمام الساعة الحادية عشر صباحًا بتوقيت المغرب والواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، فى منافسات الجولة الثانية.

كما يواجه منتخب مصر للرجال أيضًا نظيره منتخب غينيا بيساو فى تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المغرب، والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، فى منافسات الجولة الثالثة والأخيرة.

بينما يخوض المنتخب المصرى للسيدات الجولة الثانية مع نظيره منتخب غانا فى تمام الساعة الحادية عشر صباحًا بتوقيت المغرب والواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

وفاز منتخب مصر للسيدات على نظيره منتخب الكاميرون بنتيجة 2-0 في الجولة الأولى، بينما خسر منتخب الرجال بنتيجة 2-0 من نظيره منتخب غانا.

وتضم قائمة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية في البطولة الأفريقية كلًا من..

منتخب الرجال

عاطف عادل

يوسف ناصر

منتخب السيدات

دعاء الغباشي

مروة مجدي

ويترأس بعثة المنتخب المصري في المغرب، عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بينما يضم الجهاز الفني والإداري كلًا من الإيطالي نيكولاي أنجيلو مديرًا فنيًا، الفرنسي ميشا فورمنكوفا مدربًا مساعدًا، إبراهيم ثابت مديرًا إداريًا، والحكمين الدوليين مسعد عطالله وحازم الشربيني.