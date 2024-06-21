الامارات | رقم أسطوري جديدة في حوزة ميسي.. الأكثر مشاركة في كوبا أميركا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبر قائد منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، عن سعادته بالفوز الصعب 2-0 على كندا في افتتاح بطولة كوبا أميركا 2024، مؤكداً أنه يجب الاستمتاع بالإنجاز بعد هذا المجهود المبذول.

قال صاحب القميص رقم 10 بعد المباراة التي أقيمت في ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا: "يجب علينا الاستمتاع لأن المنافسين سيحاولون اللعب معنا بشكل مختلف".

وأصبح ميسي الذي سيبلغ 37 عاماً في 24 يونيو، أكثر لاعب مشاركة في كوبا أميركا برصيد 35 مباراة، متجاوزاً حارس المرمى التشيلي سيرجيو ليفينغستون بفارق مباراة واحدة.

وصنع النجم الأرجنتيني تمريرة حاسمة للاوتارو مارتينيز ليحسم النتيجة 2-0، وأهدر هدفاً لا يصدق بعد تمريرة حاسمة من حارس المرمى إميليانو مارتينيز.

وعلى الرغم من الفوز، إلا أنه أظهر جانباً ضرورياً في منتخب المدرب ليونيل سكالوني استعداداً للمباراة الثانية في المجموعة الأولى، الثلاثاء المقبل ضد تشيلي: "يجب أن تكون لدينا السيطرة".