الامارات | لاعبو الدنمارك يرفضون زيادة في الراتب قبل مساواتهم مع السيدات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض اللاعبون الدنماركيون الحصول على زيادة في الرواتب التي يتلقونها لقاء اللعب مع المنتخب الوطني قبل ضمان حصول لاعبات منتخب السيدات على معاملة بالمثل، حسب ما كشفت رابطة اللاعبين الجمعة.

وقال المتحدث باسم الرابطة ماونوس هفيد إن «منتخب الرجال اختار عدم المطالبة بزيادة الراتب.. لتحسين ظروف فريق السيدات».

ورحب «بالإجراء الاستثنائي للمساعدة في اتخاذ هذه الخطوة الصغيرة في الاتجاه الصحيح»، لكنه اعترف بأنه لا يزال هناك «المزيد من الحواجز التي يجب كسرها من أجل ضمان المساواة والظروف داخل المنتخبات الوطنية».

وتم التوصل الى اتفاقية وُقعت في نهاية مايو الماضي نصّت على منح مكافآت مماثلة للنساء والرجال خلال المباريات التي تقام خارج الاراضي الدنماركية، غير انّ جميع الحوافز الأخرى لا تزال مختلفة في ظل عدم المساواة في الرواتب المقدمة بين منتخبي الرجال والسيدات.