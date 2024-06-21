لاندو نوريس الاسرع في التجارب الحرةالاولى لجائزة برشلونة الكبرى للفورميلا وان

ياسر رشاد - القاهرة - نجح سائق فريق مكلارين لاندو نوريس في تسجيل اسرع زمن في التجارب الحرة الاولى لسباق جائزة كاتالونيا الكبرى على حلبة برشلونة والتي سيجرى سباقها النهائي مساء الاحد المقبل متفوقا على بطل العالم وسائق فريق ريد بول ماكس فيرستابين الذي سجل ثاني اسرع الازمنة في التجارب الحرة الاولى.

ونجح لاندو توريس الذي استخدم اطارات ناعمة في تسجيل اسرع لفة في التجارب الأولى مسجلا 1.14.228 دقيقة متقدما بفارق 0.024 ثانية عن ماكس فيرستابين الذي استخدم هو الاخر اطارات ناعمة .

ثالث اسرع الازمنة كان من نصيب الأسباني كارلوس ساينز سائق فريق فيراري الذي سجل 1.14.572 دقيقة لكنه استخدم اطارات متوسطة على الرغم من شكواه في بداية التجارب من ضعف سيارة الفيراري التي يبدو أنها ستواصل المتاعب التي شهدتها في الجولة السابقة في جائزة كندا الكبرى عندما خرج سائقي فيراري ساينز وشارل ليكلير من السباق النهائي بسبب أعطال سيارة فيراري .

سائق مرسيدس جورج راسل أحرز المركز الرابع في التجارب الحرة الاولى متقدما على سيرجيو بيريز سائق ريد بول الذي أحرز المركز الخامس فيما جاء البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس في المركز السادس و الأسباني فرناندو ألونسو سائق فريق أستون مارتن في المركز السابع .