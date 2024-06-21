ترتيب المجموعة الخامسة بعد فوز أوكرانيا على سلوفاكيا في يورو 2024

قلب منتخب أوكرانيا، تأخره بهدف إلى فوز (2-1) على نظيره السلوفاكي، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة بكأس أمم أوروبا “يورو 2024“.

وتقدم منتخب سلوفاكيا في الدقيقة 17 عن طريق إيفان سكرانز، قبل أن يسجل ميكولا شابارينكو هدف التعادل لأوكرانيا في الدقيقة 54، وفي الدقيقة 80 أضاف رومان ياريمتشوك الهدف الثاني للمنتخب الأوكراني.

وبهذه النتيجة حصل منتخب أوكرانيا على أول 3 نقاط له في المجموعة، متساويا مع منتخب سلوفاكيا الذي فاز في الجولة الأولى على بجيكا (1-0)، فيما خسر المنتخب الأوكراني أمام نظيره الروماني (0-3) في الجولة ذاتها.

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ترتيب المجموعة الخامسة بعد فوز أوكرانيا على سلوفاكيا:

1- رومانيا .. 3 نقاط

2- سلوفاكيا .. 3 نقاط

3- أوكرانيا .. 3 نقاط

4- بلجيكا .. بدون نقاط