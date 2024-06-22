شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مشجع زملكاوى فى مباراة فاركو ونقله إلى المستشفى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض أحد مشجعى فريق نادى الزمالك لإصابة خلال تواجده فى مدرجات استاد المقاولون العرب، لمؤازرة فريقه فى مواجهة فاركو، التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الجمعة.

وعلى الفوز تدخل الطاقم الطبى المتواجد فى ملعب المباراة، ليتم نقل المشجع إلى أقرب مستشفى عن طريق عربة الإسعاف المتواجدة فى أرض الملعب، وحرص لاعبو الزمالك على الاطمئنان على المشجع.

وحقق فريق الزمالك الفوز على فاركو بنتيجة 2 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 34 نقطة، فى المركز التاسع، بعدما لعب 20 مباراة حقق 10 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 6 هزائم وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.

فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعدما لعب 26 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 38 هدفا.