نجم منتخب فرنسا: ينقصنا اللمسة الأخيرة.. ونعمل لتحسين المستوى

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث أنطوان جريزمان نجم منتخب فرنسا، عن الإحباط بعد التعادل السلبي أمام هولندا، مساء أمس الجمعة، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا.

وأوضح جريزمان عبر قناة "بي إن سبورتس" الفرنسية: "لقد أهدرت فرصتين محققتين.. أشعر بالخجل من نفسي".

وأكد "ينقصنا اللمسة الأخيرة، وهو ما ظهر في أول مباراتين، وعلينا أن نعمل لتحسين ذلك".

وتابع : "كنا جيدين على المستوى الدفاعي والتكتيكي، لكن ينقصنا تسجيل الأهداف، وستأتي لا محالة".

ويعتلي المنتخب الهولندي صدارة المجموعة الرابعة بـ 4 نقاط ليحتفظ بالصدارة بفارق الأهداف عن فرنسا، خلفهما النمسا 3 نقاط، ثم بولندا بدون رصيد.